В Омске ищут новосибирскую девушку, страдающую дезориентацией

16 августа 2017 года девушка вышла из дома по ул. Кирова в городе Купино Новосибирской области и пропала. Девушка страдает дезориентацией, поэтому за неделю могла забраться довольно далеко от дома.

Как сообщает поисковый отряд «Маяк», предположительно, Светлана Чучкалова могла отправиться в Омск или Тюмень.

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Приметы Светланы: рост 170 см, среднее телосложение, светлые крашеные волосы до плеч, зеленые глаза. Ушла в желтой футболке, синих джинсах, серой вязаной кофте и белых балетках. Из-за дезориентации ей необходима медицинская помощь.