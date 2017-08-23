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09:49 (мск), источник: СуперОмск

В Омске ищут новосибирскую девушку, страдающую дезориентацией

31-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Чучкалову разыскивают уже неделю. Накануне пост с просьбой о помощи появился в паблике «ЧП Омск».

16 августа 2017 года девушка вышла из дома по ул. Кирова в городе Купино Новосибирской области и пропала. Девушка страдает дезориентацией, поэтому за неделю могла забраться довольно далеко от дома.

Как сообщает поисковый отряд «Маяк», предположительно, Светлана Чучкалова могла отправиться в Омск или Тюмень.

Во время загрузки произошла ошибка.

Приметы Светланы: рост 170 см, среднее телосложение, светлые крашеные волосы до плеч, зеленые глаза. Ушла в желтой футболке, синих джинсах, серой вязаной кофте и белых балетках. Из-за дезориентации ей необходима медицинская помощь.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить в полицию или в поисково-спасательный отряд «Маяк» по телефону 8−951−393−0911.

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