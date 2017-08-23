В Омске ищут новосибирскую девушку, страдающую дезориентацией
31-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Чучкалову разыскивают уже неделю. Накануне пост с просьбой о помощи появился в паблике «ЧП Омск».
31-летнюю жительницу Новосибирска Светлану Чучкалову разыскивают уже неделю. Накануне пост с просьбой о помощи появился в паблике «ЧП Омск».
16 августа 2017 года девушка вышла из дома по ул. Кирова в городе Купино Новосибирской области и пропала. Девушка страдает дезориентацией, поэтому за неделю могла забраться довольно далеко от дома.
Как сообщает поисковый отряд «Маяк», предположительно, Светлана Чучкалова могла отправиться в Омск или Тюмень.
Приметы Светланы: рост 170 см, среднее телосложение, светлые крашеные волосы до плеч, зеленые глаза. Ушла в желтой футболке, синих джинсах, серой вязаной кофте и белых балетках.
Всем, кто располагает