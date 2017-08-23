В Омской области предприниматель незаконно брал деньги с любителей рыбалки
Арендатор близлежащего к Корниловской балке земельного участка закрыл рыбакам свободный доступ к водоему.
Арендатор близлежащего к Корниловской балке земельного участка закрыл рыбакам свободный доступ к водоему.
В Кормиловском районе Омской области индивидуальный предприниматель нашел еще одни способ заработать денег. Арендуя прилегающий к Корниловской балке земельный участок, он закрыл свободный доступ к водоему и брал с любителей рыбалки плату за его посещение.
Министерству природных ресурсов и экологии Омской области удалось отстоять право рыбаков на свободное посещение водоема, доказав, что балка является водным объектом общего пользования.
Теперь любой желающий свободно может там рыбачить.
Совершенное предпринимателем административное правонарушение пресечено. С него взыскали 45 тысяч рублей штрафа.