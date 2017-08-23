МВД объявило награду за информацию о местонахождении убийцы Андрея Драчева

«За совершение преступления, предусмотренного п. “и” ч. 2 ст. 105 УК РФ “Убийство”, разыскивается Аллахверанов Анар Алияр оглы 19.01.1992 года рождения, уроженец г. Амурска Хабаровского края», — указано в сообщении.
Вознаграждение будет выплачено за информацию, способствовавшую задержанию объявленного в федеральный розыск подозреваемого. Силовики гарантируют обратившимся анонимность и конфиденциальность.
Поиски убийцы начаты во всех дальневосточных регионах. В розыске задействована следственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники, специализирующиеся на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове.