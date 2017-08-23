В Омске на Левобережье во дворе дома загорелся автомобиль
Причины пожара устанавливаются.
Причины пожара устанавливаются.
Во дворе дома на Левом берегу загорелся автомобиль. Об этом сообщает
Возгорание произошло на ул. Степанца около 04.00. Приехавшие на место пожарные увидели, что
Условиями развития пожара стало позднее обнаружение возгорания и сообщение в пожарную охрану.
Предварительно установили, что причиной пожара могла стать неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
Для тушения пожара были задействованы 2 пожарных автомобиля, 12 пожарных.