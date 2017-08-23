Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из "Пусть говорят" выгнали политолога Украины под крики «Позор!»
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Татьяна Навка поделилась снимком из роддома
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Атака в Барселоне: террорист ушел с Рамблы через рынок СМИ опубликовали фотографии бегства подозреваемого в атаке на улице Рамбла в Барселоне
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Падение Керченского моста: Гинзбург о лжи украинских СМИ о Крыме
"Для меня это был шок": солдат ВСУ увидел Донецк
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
10Муссонные наводнения в Южной Азии
07:33 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный водитель устроил в Омске две аварии и пытался удрать от полиции

Мужчина сперва врезался во впереди идущее авто, затем, пытаясь уйти от погони, выпрыгнул на ходу из машины, которая врезалась в припаркованный автомобиль.

21 августа около 22:30 экипаж Росгвардии ехал по улице 6-я Станционная, когда стал невольным очевидцем аварии. Водитель ВАЗ-21099 не заметил, как впереди едущий «Шевроле Ланос» притормозил, и на полной скорости вписался в задний бампер иномарки. Однако виновник ДТП даже не вышел из машины, он ударил по газам и дал деру с места аварии.

Сотрудники Росгвардии первым делом передали информацию дежурному и убедились, что водитель иномарки не пострадал, после чего пустились в погоню за «девяносто девятой». Водитель игнорировал требования росгвардейцев остановиться и только давил на газ. Он постоянно выезжал на встречную полосу, ехал на большой скорости и не включал поворотники, тем самым создавая аварийную ситуацию.

Водитель свернул на неосвещенную тихую улочку 4-я Ленинградская, неожиданно на ходу выскочил из машины и помчался вперед. А его «девяносто девятая» продолжала ехать и врезалась в припаркованную возле частного дома «Тойоту».

Далеко нарушителю убежать не удалось — росгвардейцы задержали его практически сразу же.

Росгвардейцы пригласили на место аварии водителя «Тойоты», и вызвали автоинспекторов для оформления двух ДТП. Водитель, учинивший две аварии, оказался 24-летным жителем Исилькуля, причем сильно пьяным. Его передали сотрудникам полиции для разбирательств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сын омского депутата Иванова требует 5 миллионов за моральный ущерб
СМИ узнали о возможном отзыве свидетельств у пяти тысяч пилотов
Тиллерсон обвинил Россию в поставках оружия талибам
Рябков: Россия начинает подготовку ответных мер на санкции США
Минэкономразвития предложило закрыть программу по охране Байкала
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД объявило награду за данные об убийце пауэрлифтера Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Самые высокооплачиваемые актеры мира в 2017 году Журнал Forbes подсчитал доходы звезд мирового кинематографа и выяснил, кто по итогам 2017 года стал самым высокооплачиваемым актером
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь