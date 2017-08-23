Пьяный водитель устроил в Омске две аварии и пытался удрать от полиции

21 августа около 22:30 экипаж Росгвардии ехал по улице 6-я Станционная, когда стал невольным очевидцем аварии. Водитель ВАЗ-21099 не заметил, как впереди едущий «Шевроле Ланос» притормозил, и на полной скорости вписался в задний бампер иномарки. Однако виновник ДТП даже не вышел из машины, он ударил по газам и дал деру с места аварии.

Сотрудники Росгвардии первым делом передали информацию дежурному и убедились, что водитель иномарки не пострадал, после чего пустились в погоню за «девяносто девятой». Водитель игнорировал требования росгвардейцев остановиться и только давил на газ. Он постоянно выезжал на встречную полосу, ехал на большой скорости и не включал поворотники, тем самым создавая аварийную ситуацию.

Водитель свернул на неосвещенную тихую улочку 4-я Ленинградская, неожиданно на ходу выскочил из машины и помчался вперед. А его «девяносто девятая» продолжала ехать и врезалась в припаркованную возле частного дома «Тойоту».

Далеко нарушителю убежать не удалось — росгвардейцы задержали его практически сразу же.