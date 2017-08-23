В Омске вор под угрозой ножа украл из магазина пачку семечек
Прокуратура Октябрьского округа направила уголовное дело в отношении 29-летнего омича в суд.
Прокуратура Октябрьского округа направила уголовное дело в отношении 29-летнего омича в суд.
Он подозревается в разбое с применением оружия и угрозой насилия.
Инцидент произошел в мае 2017 года. Вечером пьяный парень зашел в продуктовый магазин и стал угрожать продавцу, что похитит товар. Потом злоумышленник ушел и вскоре вернулся — уже с ножом. Перерезав веревку, которая держала дверь открытой, он перекрыл доступ другим посетителям. Когда продавец потребовала, чтобы он вышел, тот, угрожая ножом, схватил с витрины пачку семечек за 14 рублей и скрылся.
Позднее подозреваемый признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке, сообщили в омской прокуратуре.
Дело направлено в Октябрьский райсуд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.