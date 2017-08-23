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07:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На нефтяном месторождении в Пермском крае погиб рабочий

ПЕРМЬ, 23 августа, ФедералПресс. 19 августа на Высоковском нефтяном месторождении у деревни Дубовое (Березовский район) погиб работник сервисной организации, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

При закачке антигидратной жидкости агрегатом ЦА-320 произошел хлопок. Труба с антигидратной жидкостью, находившая под давлением около 100 атмосфер, сорвалась и убила машиниста агрегата.

Кунгурский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту смертельного случая. Назначена судмедэкспетиза. Опрошены очевидцы и свидетели. Изъята документация, регламентирующая правила охраны труда и фиксирующая проведение инструктажей. Начат опрос лиц, ответственных за соблюдение на предприятии правил охраны труда.

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