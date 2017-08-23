На нефтяном месторождении в Пермском крае погиб рабочий
ПЕРМЬ, 23 августа, ФедералПресс. 19 августа на Высоковском нефтяном месторождении у деревни Дубовое (Березовский район) погиб работник сервисной организации, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
ПЕРМЬ, 23 августа, ФедералПресс. 19 августа на Высоковском нефтяном месторождении у деревни Дубовое (Березовский район) погиб работник сервисной организации, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
При закачке антигидратной жидкости агрегатом ЦА-320 произошел хлопок. Труба с антигидратной жидкостью, находившая под давлением около 100 атмосфер, сорвалась и убила машиниста агрегата.
Кунгурский межрайонный следственный отдел начал проверку по факту смертельного случая. Назначена судмедэкспетиза. Опрошены очевидцы и свидетели. Изъята документация, регламентирующая правила охраны труда и фиксирующая проведение инструктажей. Начат опрос лиц, ответственных за соблюдение на предприятии правил охраны труда.