Глава МЧС вылетел в Ростов-на-Дону после крупного пожара

«Глава МЧС России посетит пострадавших в результате пожара, а также проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором будут рассмотрены вопросы ликвидации последствий пожара и оказания помощи пострадавшим», — сказал собеседник агентства.

Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома. В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Огнем повреждены почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.