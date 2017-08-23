Глава МЧС вылетел в Ростов-на-Дону после крупного пожара
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в
«Глава МЧС России посетит пострадавших в результате пожара, а также проведет заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором будут рассмотрены вопросы ликвидации последствий пожара и оказания помощи пострадавшим», — сказал собеседник агентства.
Пожар днем в понедельник охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью