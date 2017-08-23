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07:42 (мск), источник: Sputniknews.kz

Столкновение трех грузовиков вызвало коллапс на трассе Бурабай — Астана

АСТАНА, 23 авг — Sputnik. В Акмолинской области произошло крупное столкновение автомашин, вызвавшее дорожный коллапс, сообщает корреспондент агентства со ссылкой на департамент внутренних дел.

Источник: Sputniknews.kz

По информации ведомства, авария произошла поздним вечером 22 августа в Аккольском районе на трассе Курорт Бурабай — Астана недалеко от автозаправочной станции «Гелиос».

«Житель Петропавловска, 1984 года рождения, управляя автомашиной DAF с прицепом, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение со стоящей попутной машиной Shacman, которая осуществляла буксировку на жесткой прицепке автомашины MAN (автовладелец — житель Западно-Казахстанской области). В это время ехавший сзади за рулем автомобиль “Лада Приора” житель города Алматы, 1996 года рождения, столкнулся с прицепом машины DAF», — проинформировали в ДВД.

В результате в Аккольскую центральную районную больницу госпитализированы два водителя грузовиков MAN и Shacman. Пассажир, 1977 года рождения, отпущен домой. Проводится проверка.

На месте ДТП экстренными службами проводились аварийно-спасательные работы.

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