Столкновение трех грузовиков вызвало коллапс на трассе Бурабай — Астана

По информации ведомства, авария произошла поздним вечером 22 августа в Аккольском районе на трассе Курорт Бурабай — Астана недалеко от автозаправочной станции «Гелиос».

«Житель Петропавловска, 1984 года рождения, управляя автомашиной DAF с прицепом, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение со стоящей попутной машиной Shacman, которая осуществляла буксировку на жесткой прицепке автомашины MAN (автовладелец — житель Западно-Казахстанской области). В это время ехавший сзади за рулем автомобиль “Лада Приора” житель города Алматы, 1996 года рождения, столкнулся с прицепом машины DAF», — проинформировали в ДВД.