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08:20 (мск), источник: РБК

Режим КТО ввели в одном из поселений на северо-западе Ингушетии

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели в поселении Пседах Малгобекского района на северо-западе Ингушетии утром 23 августа. Об этом «РИА Новости» сообщили в региональном оперативном штабе.

«С 5:25 мск на территории населенного пункта Пседах Малгобекского района введен правовой режим КТО», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что решение о проведении КТО было принято для пресечения терактов и преступлений террористического характера.

В оперативном штабе попросили жителей поселения сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков и не мешать сотрудникам правоохранительных органов. Позднее источник «РИА Новости» в силовых структурах Ингушетии сообщил о том, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили боевиков в Пседахе и вступили с ними в боестолкновение.

При введении режима КТО в поселении усиливается охрана общественного порядка и ведется проверка документов у местных жителей.

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