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10:30 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Татарских активистов нейтрализуют обысками

Правоохранительные органы Татарстана заинтересовались деятельностью Всетатарского общественного центра (ВТОЦ), который в 1990-е годы выступал за независимость республики. Как стало известно «Ъ», возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, в офисе организации и у ее председателя прошли обыски.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Во ВТОЦ заявили, что цель уголовного дела — снизить активность организации вокруг договора о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ, который федеральный центр отказался продлить.

Глава ВТОЦ Фарит Закиев сообщил «Ъ», что сотрудники центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Татарстану провели обыски в его квартире и в офисе организации в Казани. Оперативники изъяли устав и учредительные документы ВТОЦ. Обыски проходили по постановлению суда в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Дело расследуется в отношении неустановленных лиц, обвинение никому не предъявлено, уточнил господин Закиев.

По данным ВТОЦ, претензии силовиков касаются двух мероприятий, приуроченных к Международному дню народного языка (отмечается по инициативе ЮНЕСКО 21 февраля). Среди них конференция «Татарский язык как государственный в республике Татарстан. Почему не получилось за 25 лет?», прошедшая в 2016 году при участии представителей Академии наук Татарстана и Казанского федерального университета. По ее итогам была принята резолюция, в которой критиковалась языковая политика республики. ВТОЦ заявил, что «реального двуязычия в государственном управлении в Татарстане не сложилось»: «почти все делопроизводство, официальная переписка, судопроизводство, работа Госсовета, правительственных органов идет на русском языке». Второе мероприятие — пикет 2015 года в защиту татарского языка. По словам господина Закиева, правоохранители «обнаружили экстремизм» в лозунгах. Активисты ВТОЦ использовали слова первого вице-премьера Игоря Шувалова, которые он произнес в 2013 году: «Каждый проживающий в Татарстане должен говорить по-татарски вне зависимости от национальности». На пикете ВТОЦ требовал отставки «злостных нарушителей Конституции Татарстана», которые «не знают татарский язык»: теперь уже бывшего премьер-министра республики Ильдара Халикова и некоторых членов правительства.

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Во ВТОЦ уточняют, что дело было возбуждено в конце июня, однако до проведения обысков его не воспринимали всерьез: «Не могли поверить в нелепость всего происходящего. Силовые структуры, видимо, выжидали, когда пройдет Всемирный конгресс татар (проходил в Казани со 2 по 6 августа.— “Ъ”). Машина репрессий запущена». В организации считают, что курс «на окончательную ликвидацию национального движения продолжается». Получить комментарии в правоохранительных органах «Ъ» не удалось.

По мнению политолога Сергея Сергеева, уголовное дело может быть связано с ситуацией вокруг договора о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ, который в 2007 году на десять лет подписали экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев и президент РФ Владимир Путин. Срок соглашения истек, и федеральный центр не стал его продлевать. ВТОЦ активно выступал за заключение нового соглашения, направив несколько обращений в администрацию президента. В мае ВТОЦ провел съезд, на котором делегаты предложили обозначить в договоре право республики на 70% собственных доходов, а также сделать татарский язык вторым государственным в РФ. «Тема договора всколыхнула общественное мнение в республике. Уголовное дело — демонстрация федеральному центру, что возмутители спокойствия будут наказаны», — говорит господин Сергеев. Фарит Закиев также связывает уголовное дело ВТОЦ с неподписанием договора: «Никакого экстремизма в наших заявлениях и плакатах не было. Цель — снизить нашу активность вокруг договора».

ВТОЦ имел большое влияние в республике в 1990-х годах, выступал за суверенитет Татарстана. В последние годы организация находится в оппозиции не только к федеральным, но и к местным властям, поскольку возбуждаются дела против активистов. В 2015 году за публикации постов против присоединения Крыма к РФ к трем годам колонии был приговорен лидер Татарского общественного центра (ТОЦ) в Набережных Челнах Рафис Кашапов. Организация по требованию прокуратуры признана экстремистской. По ст. 282 УК РФ возбуждалось дело против писателя Айдара Халима за высказывание на митинге ВТОЦ, что «русских скоро ждет “биологическая смерть”». Сейчас в Вахитовском райсуде рассматривается дело в отношении лидера организации «Золотая Орда» Даниса Сафаргали. Он также обвиняется по ст. 282.

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