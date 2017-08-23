Татарских активистов нейтрализуют обысками

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Во ВТОЦ заявили, что цель уголовного дела — снизить активность организации вокруг договора о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ, который федеральный центр отказался продлить.

Глава ВТОЦ Фарит Закиев сообщил «Ъ», что сотрудники центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Татарстану провели обыски в его квартире и в офисе организации в Казани. Оперативники изъяли устав и учредительные документы ВТОЦ. Обыски проходили по постановлению суда в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Дело расследуется в отношении неустановленных лиц, обвинение никому не предъявлено, уточнил господин Закиев.



По данным ВТОЦ, претензии силовиков касаются двух мероприятий, приуроченных к Международному дню народного языка (отмечается по инициативе ЮНЕСКО 21 февраля). Среди них конференция «Татарский язык как государственный в республике Татарстан. Почему не получилось за 25 лет?», прошедшая в 2016 году при участии представителей Академии наук Татарстана и Казанского федерального университета. По ее итогам была принята резолюция, в которой критиковалась языковая политика республики. ВТОЦ заявил, что «реального двуязычия в государственном управлении в Татарстане не сложилось»: «почти все делопроизводство, официальная переписка, судопроизводство, работа Госсовета, правительственных органов идет на русском языке». Второе мероприятие — пикет 2015 года в защиту татарского языка. По словам господина Закиева, правоохранители «обнаружили экстремизм» в лозунгах. Активисты ВТОЦ использовали слова первого вице-премьера Игоря Шувалова, которые он произнес в 2013 году: «Каждый проживающий в Татарстане должен говорить по-татарски вне зависимости от национальности». На пикете ВТОЦ требовал отставки «злостных нарушителей Конституции Татарстана», которые «не знают татарский язык»: теперь уже бывшего премьер-министра республики Ильдара Халикова и некоторых членов правительства.

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Во ВТОЦ уточняют, что дело было возбуждено в конце июня, однако до проведения обысков его не воспринимали всерьез: «Не могли поверить в нелепость всего происходящего. Силовые структуры, видимо, выжидали, когда пройдет Всемирный конгресс татар (проходил в Казани со 2 по 6 августа.— “Ъ”). Машина репрессий запущена». В организации считают, что курс «на окончательную ликвидацию национального движения продолжается». Получить комментарии в правоохранительных органах «Ъ» не удалось.

По мнению политолога Сергея Сергеева, уголовное дело может быть связано с ситуацией вокруг договора о разграничении полномочий между Татарстаном и РФ, который в 2007 году на десять лет подписали экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев и президент РФ Владимир Путин. Срок соглашения истек, и федеральный центр не стал его продлевать. ВТОЦ активно выступал за заключение нового соглашения, направив несколько обращений в администрацию президента. В мае ВТОЦ провел съезд, на котором делегаты предложили обозначить в договоре право республики на 70% собственных доходов, а также сделать татарский язык вторым государственным в РФ. «Тема договора всколыхнула общественное мнение в республике. Уголовное дело — демонстрация федеральному центру, что возмутители спокойствия будут наказаны», — говорит господин Сергеев. Фарит Закиев также связывает уголовное дело ВТОЦ с неподписанием договора: «Никакого экстремизма в наших заявлениях и плакатах не было. Цель — снизить нашу активность вокруг договора».