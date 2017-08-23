Сотрудники ФСБ уничтожили 80 кг изъятых наркотиков в Иркутской области

Сотрудники УФСБ России по Иркутской области уничтожили в высокотемпературной промышленной печи около 80 кг наркотиков по расследованным за последние три года уголовным делам. Из них, 42 кг приходится на «тяжёлый наркотик» героин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Иркутской области.