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09:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники ФСБ уничтожили 80 кг изъятых наркотиков в Иркутской области

42 кг приходится на героин.

Сотрудники УФСБ России по Иркутской области уничтожили в высокотемпературной промышленной печи около 80 кг наркотиков по расследованным за последние три года уголовным делам. Из них, 42 кг приходится на «тяжёлый наркотик» героин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Иркутской области.

«Помимо героина в печи уничтожены гашиш (25 кг) и синтетические наркотические средства (10,5 кг)», — отметили в пресс-службе.

К ответственности привлечены 25 человек и осуждены к различным срокам наказания от 2 до 18 лет лишения свободы.

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