Сотрудники ФСБ уничтожили 80 кг изъятых наркотиков в Иркутской области
42 кг приходится на героин.
42 кг приходится на героин.
Сотрудники УФСБ России по Иркутской области уничтожили в высокотемпературной промышленной печи около 80 кг наркотиков по расследованным за последние три года уголовным делам. Из них, 42 кг приходится на «тяжёлый наркотик» героин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Помимо героина в печи уничтожены гашиш (25 кг) и синтетические наркотические средства (10,5 кг)», — отметили в
К ответственности привлечены 25 человек и осуждены к различным срокам наказания от 2 до 18 лет лишения свободы.