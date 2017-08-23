Экс вице-губернатор Приморья Сидоренко получил условный срок
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего
Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего
Суд только сегодня начал рассмотрение дела по существу и за один день его закончил. Ранее Сергей Сидоренко признал вину. Дело о покушении на хищение бюджетных средств в размере не менее 10 миллионов рублей было переквалифицировано в дело о превышении должностных полномочий и рассматривалось в особом порядке.
При задержании Сидоренко в прошлом году сообщалось, что он мог завысить ущерб от тайфуна Лайонрок, а федеральную помощь направить в подконтрольные фирмы.
Все время от задержания до суда Сергей Сидоренко находился под домашним арестом.
В администрации Приморского края бывший