Экс вице-губернатор Приморья Сидоренко получил условный срок

Суд только сегодня начал рассмотрение дела по существу и за один день его закончил. Ранее Сергей Сидоренко признал вину. Дело о покушении на хищение бюджетных средств в размере не менее 10 миллионов рублей было переквалифицировано в дело о превышении должностных полномочий и рассматривалось в особом порядке.