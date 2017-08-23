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09:24 (мск), источник: "Российская газета"

Экс вице-губернатор Приморья Сидоренко получил условный срок

Фрунзенский районный суд Владивостока приговорил бывшего вице-губернатора Приморья Сергея Сидоренко к 2,5 годам условно за превышение должностных полномочий, сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2017

Суд только сегодня начал рассмотрение дела по существу и за один день его закончил. Ранее Сергей Сидоренко признал вину. Дело о покушении на хищение бюджетных средств в размере не менее 10 миллионов рублей было переквалифицировано в дело о превышении должностных полномочий и рассматривалось в особом порядке.

При задержании Сидоренко в прошлом году сообщалось, что он мог завысить ущерб от тайфуна Лайонрок, а федеральную помощь направить в подконтрольные фирмы.

Все время от задержания до суда Сергей Сидоренко находился под домашним арестом.

В администрации Приморского края бывший вице-губернатор курировал агропромышленный комплекс.

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