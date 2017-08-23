На Таймыре спасли попавших в шторм рыбаков
Мужчин искали в течение пяти дней.
Мужчин искали в течение пяти дней.
На севере Красноярского края сотрудники полиции спустя пять дней отыскали пропавших рыбаков. Троих мужчин на лодке отнесло за 12 км от поселка Воронцово. Об этом сообщили в
В дежурную часть обратилась сестра пропавшего мужчины. Она сообщила, что ее 36-летний брат вместе с двумя приятелями поехали на рыбалку, однако до рыболовецкой точки они так и не добрались.
«Правоохранители организовали с местными жителями поиск пропавших. Мероприятия усложнялись проливным дождем и сильными порывами ветра. В том числе была угроза, что пропавшие могут стать жертвой диких зверей, обитающих на берегу Енисея», — говорится в сообщении.
Пропавших нашли в 12 км от промысловой точки. Выяснилось, что их лодку сильным ветром унесло вверх по реке. Рыбаков на вертолете доставили домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили в ведомстве.