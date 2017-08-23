В Новокуйбышевске мужчина хотел подкупить следователя

По версии следствия, 3 июля 2017 года мужчина, в служебном кабинете отдела полиции, передал 50 тысяч рублей как часть взятки в 100 тысяч рублей старшему следователю следственного отдела ОМВД России по городу Новокуйбышевск, за переквалификацию уголовной статьи для родственника, обвиняемого в распространении наркотиков на более мягкую. Однако сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о случившемся своему руководству.