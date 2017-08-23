В Новокуйбышевске мужчина хотел подкупить следователя
Мужчина предлагал полицейскому 100 тысяч рублей, пытаясь откупить родственника от уголовного наказания.
Мужчина предлагал полицейскому 100 тысяч рублей, пытаясь откупить родственника от уголовного наказания.
В Новокуйбышевске в отношении 56-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки» УК РФ, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
По версии следствия, 3 июля 2017 года мужчина, в служебном кабинете отдела полиции, передал 50 тысяч рублей как часть взятки в 100 тысяч рублей старшему следователю следственного отдела ОМВД России по городу Новокуйбышевск, за переквалификацию уголовной статьи для родственника, обвиняемого в распространении наркотиков на более мягкую. Однако сотрудник полиции отказался от взятки и сообщил о случившемся своему руководству.
Расследование продолжается, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.