Погорельцам в Ростове-на-Дону выделят 600 миллионов рублей
МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на общую сумму почти 600 миллионов рублей пострадавшим от масштабного пожара в
МЧС России подготовило проект распоряжения правительства об оказании финансовой помощи на общую сумму почти 600 миллионов рублей пострадавшим от масштабного пожара в
В частности, предусмотрено выделение более 524 миллионов рублей на предоставление жилищных сертификатов погорельцам, единовременная выплата 10 тысяч рублей и компенсация за полностью утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.
21 августа в центре
Позднее появилась информация о том, что при разборе завалов спасатели обнаружили тело одного погибшего.
Основной причиной произошедшего назвали поджог.