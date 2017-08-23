В Татарстане экс-сотрудница исполкома фиктивно устроила себя в четыре школы
Бывшая сотрудница МУ «Отдел образования исполнительного комитета Апастовского района РТ» устроила себя учителем в четыре школы, сообщает
Бывшая сотрудница МУ «Отдел образования исполнительного комитета Апастовского района РТ» устроила себя учителем в четыре школы, сообщает
47-летнюю Ирину Хураськину признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Суд установил, что женщина в январе 2016 года устроила себя на должность преподавателя в четыре школы для увеличения педагогического стажа и получения права на досрочное назначение трудовой пенсии.
Свою вину она полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.