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09:38 (мск), источник: АиФ Казань

В Татарстане экс-сотрудница исполкома фиктивно устроила себя в четыре школы

Бывшая сотрудница МУ «Отдел образования исполнительного комитета Апастовского района РТ» устроила себя учителем в четыре школы, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Источник: Аргументы и факты

47-летнюю Ирину Хураськину признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Суд установил, что женщина в январе 2016 года устроила себя на должность преподавателя в четыре школы для увеличения педагогического стажа и получения права на досрочное назначение трудовой пенсии.

Свою вину она полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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