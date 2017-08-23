Пожар под Волгоградом тушат с помощью воздушного судна МЧС России

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, Ил-76 с возможностью сброса воды массой 42 тонны тушит возгорание около хутора Моховского. Добавим, что сегодня на подмогу ему в Волгоград должен прибыть в Волгоград вертолёт МЧС России Ми-8, оборудованный водосливным устройством для ликвидации природных пожаров.

В Рахинском лесничестве огонь охватил территорию площадью 15 га. В хуторе Моховской пожар повредил четыре строения. На время ликвидации огня спасатели эвакуировали жителей населенного пункта, в настоящее время они уже вернулись в свои дома. В хуторе Курин огонь повредил 24 строения и один жилой дом. Рядом с населенным пунктом загорелась территория площадью 600 га. Погибших и пострадавших нет.