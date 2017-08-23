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09:15 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске ищут жертв цыганки, «снявшей порчи» на 10 млн рублей

Потерпевшая челябинка согласилась на многодневные «обряды» из страха за родственников, на которых аферистка «увидела» порчу.

В Челябинске поймали мошенницу, которая сняла с местной жительницы «порчу» на 10 млн рублей, — в полиции полагают, что жертв аферистки может быть больше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что ранее судимая злоумышленница под предлогом снятия порчи с близких родственников женщины, в течение нескольких дней проводя «обряды», совершила хищение денежных средств и дорогостоящих украшений, принадлежащих потерпевшей, а затем уехала из Челябинска в другую область.

В настоящее время Следственным отделом отдела полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), санкция данной части статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемая арестована.

Сотрудники полиции просят жителей Челябинска, которые могли пострадать от противоправных действий цыганки, обратиться в дежурную часть городского УМВД по телефону 267−77−04. А также напоминают о необходимости соблюдать бдительность, если с вами на улице пытается заговорить незнакомый человек, обращаясь к вам с просьбой, вопросом или предложением, пытается помочь снять порчу, вылечить или избавить от проблем.

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