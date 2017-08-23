В Челябинске ищут жертв цыганки, «снявшей порчи» на 10 млн рублей

В Челябинске поймали мошенницу, которая сняла с местной жительницы «порчу» на 10 млн рублей, — в полиции полагают, что жертв аферистки может быть больше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что ранее судимая злоумышленница под предлогом снятия порчи с близких родственников женщины, в течение нескольких дней проводя «обряды», совершила хищение денежных средств и дорогостоящих украшений, принадлежащих потерпевшей, а затем уехала из Челябинска в другую область.

В настоящее время Следственным отделом отдела полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), санкция данной части статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемая арестована.