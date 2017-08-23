В Челябинске ищут жертв цыганки, «снявшей порчи» на 10 млн рублей
Потерпевшая челябинка согласилась на многодневные «обряды» из страха за родственников, на которых аферистка «увидела» порчу.
Потерпевшая челябинка согласилась на многодневные «обряды» из страха за родственников, на которых аферистка «увидела» порчу.
В Челябинске поймали мошенницу, которая сняла с местной жительницы «порчу» на 10 млн рублей, — в полиции полагают, что жертв аферистки может быть больше, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В ходе проведенных мероприятий установлено, что ранее судимая злоумышленница под предлогом снятия порчи с близких родственников женщины, в течение нескольких дней проводя «обряды», совершила хищение денежных средств и дорогостоящих украшений, принадлежащих потерпевшей, а затем уехала из Челябинска в другую область.
В настоящее время Следственным отделом отдела полиции «Тракторозаводский» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), санкция данной части статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемая арестована.
Сотрудники полиции просят жителей Челябинска, которые могли пострадать от противоправных действий цыганки, обратиться в дежурную часть городского УМВД по телефону 267−77−04. А также напоминают о необходимости соблюдать бдительность, если с вами на улице пытается заговорить незнакомый человек, обращаясь к вам с просьбой, вопросом или предложением, пытается помочь снять порчу, вылечить или избавить от проблем.