В Уфе экс-директор турфирмы обманул клиентов на полмиллиона рублей

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что с апреля по июль прошлого года руководитель турфирмы продал гражданам путевки на автобусные туры к Черноморскому побережью. От 19 клиентов он получил свыше 580 тысяч рублей. Но вместо организации отдыха злоумышленник забрал деньги из офиса организации и распорядился ими по собственному усмотрению.
Обвиняемый не признал свою вину. В ходе расследования на принадлежащие ему денежные средства, доли земельного участка и нежилого помещения наложили арест. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, проинформировали в надзорном ведомстве.