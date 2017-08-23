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09:20 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе экс-директор турфирмы обманул клиентов на полмиллиона рублей

УФА, 23 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего бывшего директора туристической фирмы по статье «Мошенничество в крупном размере».

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что с апреля по июль прошлого года руководитель турфирмы продал гражданам путевки на автобусные туры к Черноморскому побережью. От 19 клиентов он получил свыше 580 тысяч рублей. Но вместо организации отдыха злоумышленник забрал деньги из офиса организации и распорядился ими по собственному усмотрению.

Обвиняемый не признал свою вину. В ходе расследования на принадлежащие ему денежные средства, доли земельного участка и нежилого помещения наложили арест. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу, проинформировали в надзорном ведомстве.

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