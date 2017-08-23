В Уфе экс-директор турфирмы обманул клиентов на полмиллиона рублей

В пресс-службе республиканской прокуратуры сообщили, что с апреля по июль прошлого года руководитель турфирмы продал гражданам путевки на автобусные туры к Черноморскому побережью. От 19 клиентов он получил свыше 580 тысяч рублей. Но вместо организации отдыха злоумышленник забрал деньги из офиса организации и распорядился ими по собственному усмотрению.