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09:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Городищенском районе экологи зафиксировали содержание в воздухе бензола

Специалисты зафиксировали содержание в воздухе бензола в Городищенском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, в воздухе была превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода в 1,2 раза и диоксида азота в 1,3 раза. Кроме того, отходы, хранившиеся вблизи поселка Орловка, оказались не 4-го, а более опасного 3-го класса, при этом состав веществ, размещенных на предприятии по приему отходов, существенно отличается от указанного в паспорте. Экологи направили материалы дела в прокуратуру и Росприроднадзор. Добавим, что место сброса отходов локализовано, источник загрязнения устранен.

Напомним, что опасные вещества были ввезены в Волгоградскую область из Астраханской. Они представляли собой отходы очистки пластовой воды перед ее закачкой в пласт при добыче сырой нефти и природного газа.

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