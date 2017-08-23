В Городищенском районе экологи зафиксировали содержание в воздухе бензола

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облкомприроды, в воздухе была превышена предельно допустимая концентрация оксида углерода в 1,2 раза и диоксида азота в 1,3 раза. Кроме того, отходы, хранившиеся вблизи поселка Орловка, оказались не 4-го, а более опасного 3-го класса, при этом состав веществ, размещенных на предприятии по приему отходов, существенно отличается от указанного в паспорте. Экологи направили материалы дела в прокуратуру и Росприроднадзор. Добавим, что место сброса отходов локализовано, источник загрязнения устранен.