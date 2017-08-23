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09:55 (мск), источник: ТАСС

Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги

Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 — жилые постройки.

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МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Несколько умышленных поджогов, по предварительным данным, стали причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Изучение и анализ места пожара показывают, что он произошел в результате умышленных поджогов, которые были совершены в нескольких местах. Это пока предварительная версия.
Источник ТАСС
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Кроме того, добавил источник, люди, звонившие в экстренные службы, говорили о пожарах, возникших по разным адресам.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информацией.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону в понедельник днем охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 — жилые постройки.

В результате пожара погиб один человек, 58 обратились за медицинской помощью. Из домов были эвакуированы около 600 человек. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», СК проводит проверку по факту гибели человека.

Подожгли: в Ростове-на-Дону стало на один микрорайон меньше
Во время загрузки произошла ошибка.
09:12 (мск)© Ньюстюб
18 комментариевк этой статье
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Комментарии18
Комментарии
18
Александр Михайлович
Ни в коем случае не отдавать свой участок. Строить дом там, где он стоял. Иначе поджоги пойдут по всей России. Никаких многоэтажек. Для этого и поджигали,...
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