Источник: причиной масштабного пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 — жилые постройки.
Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 — жилые постройки.
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Несколько умышленных поджогов, по предварительным данным, стали причиной масштабного пожара в
Изучение и анализ места пожара показывают, что он произошел в результате умышленных поджогов, которые были совершены в нескольких местах. Это пока предварительная версия.
Кроме того, добавил источник, люди, звонившие в экстренные службы, говорили о пожарах, возникших по разным адресам.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информацией.
Пожар в историческом центре
В результате пожара погиб один человек, 58 обратились за медицинской помощью. Из домов были эвакуированы около 600 человек. Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества», СК проводит проверку по факту гибели человека.