Датская полиция подтвердила, что в море нашли тело пропавшей журналистки

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ОСЛО, 23 августа. /ТАСС/. Датской полиции удалось подтвердить, что тело женщины, в понедельник найденное в море рядом с островом Амагер, принадлежит пропавшей 10 августа шведской журналистке Ким Валл. Как говорится на странице полицейского управления Копенгагена в Twitter, взятые у трупа образцы ДНК совпали с образцами, предоставленными полиции родственниками женщины.

«Получено совпадение ДНК Ким Валл и тела. Дальнейших комментариев нет», — говорится в сообщении.

Ким Валл пропала почти две недели назад, отправившись на морскую прогулку вместе с датским изобретателем Петером Мадсеном. Они отплыли из Копенгагена на построенной им подводной лодке Nautilus, которая на следующий день затонула в бухте Кёге.

Мадсен был задержан полицией по подозрению в убийстве и признался в том, что журналистка погибла на борту лодки в результате несчастного случая, после чего он сбросил ее тело в море. Технические эксперты, осмотревшие поднятую с семиметровой глубины субмарину, не обнаружили на ее борту улик, однако пришли к выводу, что она могла быть намеренно затоплена.