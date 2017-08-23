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09:36 (мск), источник: ТАСС

В Волгоградскую область прибыли самолет и вертолет для тушения степных пожаров

ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России и вертолет Ми-8 прибыли в Волгоградскую область для тушения степных пожаров, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Для усиления группировки сил и средств, задействованных в локализации и ликвидации степных пожаров, в Волгоградскую область прилетели из Москвы борт Ил-76 МЧС России и вертолет Ми-8 МЧС», — сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Ил-76 с возможностью сброса воды в 42 тонны будет задействован в тушении пожара в Михайловском районе. Один из очагов вблизи хутора Курин площадью 600 га был локализован во вторник вечером, второй очаг вблизи хутора Моховской пока не локализован. Вертолет Ми-8 с водосливным устройством на 5 тонн задействуют в тушении пожара в Ольховском районе. Данные по этому пожару уточняются.

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