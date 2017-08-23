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09:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Начальник отдела УФМС в Новосибирске незаконно прописала 88 мигрантов

НОВОСИБИРСК, 23 августа, ФедералПресс. В Новосибирской области будут судить бывшего начальника отдела управления Федеральной миграционной службы по Октябрьскому району, которая выдала справки о прописке 88 гражданам. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, женщину обвиняют по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности. По версии следствия, женщина имела связи с посредниками, оказывающими услуги по фиктивной регистрации граждан. Он имели доступ в помещения отдела УФМС и вне очереди приносили ей на подпись документы миграционного учета.

Взамен они оказывали обвиняемой различные услуги. В период с 2014 по 2015 год незаконно было зарегистрировано 88 фиктивных свидетельств о регистрации по месту пребывания, хотя сами данные о регистрации не были внесены в базу данных.

Преступление было выявлено в ходе проверки прокуратуры. Следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.

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