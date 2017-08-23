Начальник отдела УФМС в Новосибирске незаконно прописала 88 мигрантов

По данным ведомства, женщину обвиняют по статье 285 УК РФ — злоупотребление должностными полномочиями, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности. По версии следствия, женщина имела связи с посредниками, оказывающими услуги по фиктивной регистрации граждан. Он имели доступ в помещения отдела УФМС и вне очереди приносили ей на подпись документы миграционного учета.

Взамен они оказывали обвиняемой различные услуги. В период с 2014 по 2015 год незаконно было зарегистрировано 88 фиктивных свидетельств о регистрации по месту пребывания, хотя сами данные о регистрации не были внесены в базу данных.