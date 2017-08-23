В ДТП на трассе М-4 «Дон» погибли два пешехода

Около 1:00 на 1040 км трассы М-4 «Дон» произошла авария. По предварительным данным, 23-летний водитель «Ауди» не справился с управлением и наехал на пешехода, который стоял на обочине возле остановки. Затем машина столкнулась с припаркованным ГАЗ-31105, после удара он наехал на рядом стоящих 45-летнего водителя и пешехода, который был вместе с ним.