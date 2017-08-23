Подозреваемый в мошенничестве с замороженной рыбой задержан в Краснодаре

Как установило следствие, подозреваемый находил в интернете объявления об оптовой продаже замороженной рыбы и заказывал товар. После получения рыбы на реализацию мужчина скрывался от поставщиков без оплаты. Общая сумма ущерба от трех таких сделок составила свыше полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого в Краснодаре. В отделе полиции 37-летний мужчина сознался в содеянном и пояснил, что после получения товара сразу реализовал его в торговых точках, а вырученные деньги тратил на личные нужды.