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10:24 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Подозреваемый в мошенничестве с замороженной рыбой задержан в Краснодаре

Сумма ущерба от мошеннических действий составила порядка 1,5 миллиона рублей.

Как установило следствие, подозреваемый находил в интернете объявления об оптовой продаже замороженной рыбы и заказывал товар. После получения рыбы на реализацию мужчина скрывался от поставщиков без оплаты. Общая сумма ущерба от трех таких сделок составила свыше полутора миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали подозреваемого в Краснодаре. В отделе полиции 37-летний мужчина сознался в содеянном и пояснил, что после получения товара сразу реализовал его в торговых точках, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

В отношении краснодарца заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас подозреваемый заключен под стражу, ему грозит лишение свободы сроком до 6 лет. Следствие продолжается.

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