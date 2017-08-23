В Волгоградской области осуждены «чёрные копатели»
В Волгоградской области вынесен приговор «чёрным копателям» Андрею Шведову и Владимиру Каледину. Они признаны виновными в незаконных раскопках оружия.
В Волгоградской области вынесен приговор «чёрным копателям» Андрею Шведову и Владимиру Каледину. Они признаны виновными в незаконных раскопках оружия.
Как сообщил РИАЦ ио старшего помощника прокурора области Олег Пикуров, суд и следствие установили, что Шведов и Каледин занимались раскопками на местах былых боёв. Ими было найдено немало оружия времён Великой Отечественной войны. Часть была ими отреставрирована и продана.
Уголовное дело расследовано региональным УФСБ. Суд приговорил Каледина и Шведова к двум годам лишения свободы каждого с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.