В Воронеже «ВАЗ» сбил 84-летнюю пенсионерку: женщина умерла в больнице
Авария произошла вблизи пешеходного перехода.
Авария произошла вблизи пешеходного перехода.
Автомобилистка на «ВАЗ-21102» сбила 84-летнюю пенсионерку у дома № 117 по Ленинскому проспекту в 21:10 вторника, 22 августа. Пешехода доставили в больницу, однако через несколько часов старушка умерла, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.
По данным автоинспекции, за рулём легковушки находилась 26-летняя девушка, она ехала в сторону улицы Брусилова. Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП.