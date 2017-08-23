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10:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже «ВАЗ» сбил 84-летнюю пенсионерку: женщина умерла в больнице

Авария произошла вблизи пешеходного перехода.

Автомобилистка на «ВАЗ-21102» сбила 84-летнюю пенсионерку у дома № 117 по Ленинскому проспекту в 21:10 вторника, 22 августа. Пешехода доставили в больницу, однако через несколько часов старушка умерла, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулём легковушки находилась 26-летняя девушка, она ехала в сторону улицы Брусилова. Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.

— Из-за опасности участка у рынка специально установили светофор, сделав переход регулируемым. В очередной раз просим пешеходов не лениться, не пытаться сэкономить полминуты: лучше дойти до перехода и по нему переходить проезжую часть, — порекомендовали в группе пропаганды городской ГИБДД.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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