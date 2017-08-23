В Воронеже «ВАЗ» сбил 84-летнюю пенсионерку: женщина умерла в больнице

Автомобилистка на «ВАЗ-21102» сбила 84-летнюю пенсионерку у дома № 117 по Ленинскому проспекту в 21:10 вторника, 22 августа. Пешехода доставили в больницу, однако через несколько часов старушка умерла, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулём легковушки находилась 26-летняя девушка, она ехала в сторону улицы Брусилова. Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости.

— Из-за опасности участка у рынка специально установили светофор, сделав переход регулируемым. В очередной раз просим пешеходов не лениться, не пытаться сэкономить полминуты: лучше дойти до перехода и по нему переходить проезжую часть, — порекомендовали в группе пропаганды городской ГИБДД.