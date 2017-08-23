Очевидец: Московское шоссе блокировано из-за нелепого массового ДТП с грузовиком
Водитель грузовика попытался применить экстренное торможение, большегруз занесло на соседнюю полосу, где водители пытались выполнить поворот налево.
Водитель грузовика попытался применить экстренное торможение, большегруз занесло на соседнюю полосу, где водители пытались выполнить поворот налево.
Нелепая авария произошла утром 23 августа на Московском шоссе. Никто не пострадал, но столкнулись 4 автомобиля. Об этом сообщает участник группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург».
По словам свидетеля, девушка на иномарке обогнала фуру и встала на зеленый сигнал светофора. Водитель грузовика попытался применить экстренное торможение, большегруз занесло на соседнюю полосу, где водители пытались выполнить поворот налево.
«…Итого: 4 машины. Автомобиль девушки сильно разбит сзади, у фургона снесено зеркало и капот, у Chevrolet Lacetti нет стекол. Если быстро не разберут, будет пробка», — пишет Александр.