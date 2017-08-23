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10:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Рейс в Гонконг задержали в аэропорту Иркутска из-за тайфуна «Тяньгэ»

Вылет самолета запланирован на 22.30.

Рейс авиакомпании S7 549 в Гонконг задержали до 22.30 в аэропорту Иркутска из-за приближающегося к китайскому городу тайфуну «Тяньгэ». По этой же причине задерживается вылет рейса S7 550 из Гонконга в Иркутск. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт S7.

Гонконгская обсерватория объявила девятый уровень штормовой опасности из десяти возможных из-за надвигающегося на город мощного тайфуна «Хато», сообщает газета «Известия».

«В связи с опасностью, которую представляет тайфун, в городе закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлено паромное сообщение, задержаны сотни авиарейсов, торги на фондовой бирже не проводятся, отменен ряд запланированных на открытом воздухе мероприятий», — говорится в сообщении.

На данный момент эпицентр стихии находится в морской акватории на расстоянии 100 км юго-восточнее Гонконга, приближаясь со скоростью 25 км/ч. Тропический циклон несет ливни и шквалистый ветер с порывами до 145 км/час. Согласно прогнозам, в зону разгула стихии в ближайшее время попадет южнокитайская провинция Гуандун. По информации агентства Синьхуа, из опасных районов эвакуированы тысячи человек. Местным жителям рекомендовано оставаться в помещении, но не подходить к окнам и стеклянным дверям.

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