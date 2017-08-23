Рейс в Гонконг задержали в аэропорту Иркутска из-за тайфуна «Тяньгэ»
Вылет самолета запланирован на 22.30.
Вылет самолета запланирован на 22.30.
Рейс авиакомпании S7 549 в Гонконг задержали до 22.30 в аэропорту Иркутска
Гонконгская обсерватория объявила девятый уровень штормовой опасности из десяти возможных
«В связи с опасностью, которую представляет тайфун, в городе закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлено паромное сообщение, задержаны сотни авиарейсов, торги на фондовой бирже не проводятся, отменен ряд запланированных на открытом воздухе мероприятий», — говорится в сообщении.
На данный момент эпицентр стихии находится в морской акватории на расстоянии 100 км