Рейс в Гонконг задержали в аэропорту Иркутска из-за тайфуна «Тяньгэ»

Рейс авиакомпании S7 549 в Гонконг задержали до 22.30 в аэропорту Иркутска из-за приближающегося к китайскому городу тайфуну «Тяньгэ». По этой же причине задерживается вылет рейса S7 550 из Гонконга в Иркутск. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт S7.

Гонконгская обсерватория объявила девятый уровень штормовой опасности из десяти возможных из-за надвигающегося на город мощного тайфуна «Хато», сообщает газета «Известия».

«В связи с опасностью, которую представляет тайфун, в городе закрыты школы, госучреждения, банки и офисы. Приостановлено паромное сообщение, задержаны сотни авиарейсов, торги на фондовой бирже не проводятся, отменен ряд запланированных на открытом воздухе мероприятий», — говорится в сообщении.