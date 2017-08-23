Житель Нижнего Тагила убил свою подругу за отказ приготовить ужин

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все произошло вечером 18 июля в комнате общежития по проспекту Ленинградский: пьяный мужчина из личной неприязни убил свою сожительницу.

После задержания он пояснил, что сделал это из-за отказа женщины приготовить ему ужин. Во время конфликта нетрезвый злоумышленник стал избивать ее, в гневе задушив. После этого, осознав, что натворил, он обратился к соседям, которые вызвали «скорую помощь» и полицию. Позже тагильчанин дал признательные показания, во всем раскаявшись.

Возбуждено уголовное дело. По нему уже допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз (в частности, судебные медицинская и биологическая экспертизы). Мужчина заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.