Житель Нижнего Тагила убил свою подругу за отказ приготовить ужин
40-летнему жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в убийстве. Теперь ему грозит долгий тюремный срок.
40-летнему жителю Нижнего Тагила предъявлено обвинение в убийстве. Теперь ему грозит долгий тюремный срок.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все произошло вечером 18 июля в комнате общежития по проспекту Ленинградский: пьяный мужчина из личной неприязни убил свою сожительницу.
После задержания он пояснил, что сделал это
Возбуждено уголовное дело. По нему уже допрошены свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз (в частности, судебные медицинская и биологическая экспертизы). Мужчина заключен под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.
Как добавили в СКР, за совершение убийства ему грозит вплоть до 15 лет лишения свободы.