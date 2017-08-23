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10:35 (мск), источник: VN.ru

Полицейский отказался от взятки в 1,5 миллиона рублей

Взяткодатели, пытавшиеся всучить сотруднику полиции особо крупную взятку, задержаны в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СФО.

В апреле 2017 года в аэропорту Толмачево был пресечен факт незаконного перемещения 291 килограмма янтаря через таможенную границу. Контрабанду обнаружили в багаже, принадлежащем авиапассажирам, которые планировали вылететь из Новосибирска в Китай.

Оперативные сотрудники установили, что двое контрабандистов рассчитывали путем передачи взятки в размере 1,5 миллиона рублей сотруднику транспортной полиции получить изъятую ранее контрабандную партию янтаря. Эта партия является вещественным доказательством по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением УТ МВД России по СФО.

В назначенный день полицейский, которому предназначалась взятка, под контролем сотрудников УФСБ по НСО получил от подозреваемых часть ранее оговоренной суммы — 750 тысяч рублей. Непосредственно после передачи денег взяткодатели были задержаны.

«В настоящее время в отношении фигурантов следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере). В отношении граждан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее экспертиза по изъятому янтарю показала, что изъятый камень является природным янтарем. Общая стоимость партии оценена на сумму свыше 9 миллионов рублей.

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