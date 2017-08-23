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15:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-директора кубанского МУПа посадили на 4 года за присвоение 2,8 миллиона

КУЩЕВСКАЯ, 23 августа, ФедералПресс. Экс-директор МУП «Теплоэнергетик» Крущевского района Краснодарского края признан виновным в хищении имущества. Приговор в законную силу не вступил.

Установлено, что винновый, являясь директором устанавливал себе заработную плату, не имея на это полномочий. С 31 декабря 2013 года по 11 декабря 2015 года он издавал приказы об выплате себе зарплаты, премий и доплат. В общей сумме он «заработал» 2,1 миллионов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Кроме этого в 2015 году директор присвоил себе денежные средства данного предприятия в размере свыше 700 тысяч рублей, предоставив в бухгалтерию фиктивные документы о покупке чугунных секций к отопительным котлам.

Суд назначил виновному 4 года лишения свободы в колонии общего режима, а также выписал штраф в размере 510 тысяч рублей. С него взыскали 2,8 миллионов рублей и наложили арест на личное имущество.

«ФедералПресс» напоминает, что экс-директор ялуторовской УК пойдет под суд за присвоение 43 тысяч.

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