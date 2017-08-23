Сочинские спасатели эвакуировали из Псезуапсе 19 человек

Около 3 часов дня в ЮРПСО позвонили люди, находившиеся в русле реки Псезуапсе, в районе 9-го километра Марьинского шоссе. Они оказались отрезаны потоком от берега после быстрого подъема уровня воды. Спасатели эвакуировали пострадавших с помощью альпинистского снаряжения.

Позже спасателям начали поступать аналогичные вызовы. В общей сложности за вчерашний день из реки Псезуапсе были спасены 15 взрослых и 4 ребенка, никому из них медицинская помощь не потребовалась. По словам спасателей, уровень воды поднимался очень быстро. В некоторых местах удавалось переехать реку на автомобиле вброд, а несколько раз для эвакуации людей сотрудники МЧС натягивали навесную переправу, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.