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10:57 (мск), источник: Вести Сочи

Сочинские спасатели эвакуировали из Псезуапсе 19 человек

23 августа в Сочи действует штормовое предупреждение, идут дожди. В связи с обильными осадками уровни воды в реках курорта могут достигать неблагоприятных отметок. Так, накануне людей пришлось спасать из русла реки Псезуапсе.

Около 3 часов дня в ЮРПСО позвонили люди, находившиеся в русле реки Псезуапсе, в районе 9-го километра Марьинского шоссе. Они оказались отрезаны потоком от берега после быстрого подъема уровня воды. Спасатели эвакуировали пострадавших с помощью альпинистского снаряжения.

Позже спасателям начали поступать аналогичные вызовы. В общей сложности за вчерашний день из реки Псезуапсе были спасены 15 взрослых и 4 ребенка, никому из них медицинская помощь не потребовалась. По словам спасателей, уровень воды поднимался очень быстро. В некоторых местах удавалось переехать реку на автомобиле вброд, а несколько раз для эвакуации людей сотрудники МЧС натягивали навесную переправу, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

В связи с непогодой все городские службы переведены на усиленный режим работы. Штормовое предупреждение в Сочи будет действовать до утра 24 августа. Власти курорта просят горожан и отдыхающих, руководителей предприятий без экстренной необходимости отказаться от использования автотранспорта.

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