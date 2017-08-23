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10:25 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Лисках при пожаре рядом с больницей выгорело 20 га лесной подстилки

Спасатели и работники лесхоза ликвидировали огонь за несколько часов.

Источник: РИА "Новости"

В лесу на окраине города Лиски выгорело более 20 га лесной подстилки из-за пожара во вторник, 22 августа. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар начался на улице Сеченова неподалёку от районной больницы на землях лесного фонда 22 августа в 14:58. Вспыхнула сухая трава в сосновом лесу. С огнём боролись спасатели и работники лесхоза, используя больше 10 единиц техники. По данным ГУ МЧС по региону, в 16:50 пожар был локализован, а в 21:15 ликвидирован полностью. Причина возникновения пожара устанавливается.

За сутки до этого лискинские спасатели и работники лесхоза потушили другой ландшафтный пожар. В селе Нижний Икорец на улице Титова загорелась сухая трава. Сообщение о пожаре поступило в 11:30. К 12:30 спасатели уже полностью ликвидировали огонь. Выгорела трава на площади порядка 150 квадратных метров, отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Из-за жаркой погоды в Воронежской области установился самый высокий, пятый класс, пожарной опасности. Поэтому в Воронеже и районах области постоянно вспыхивают ландшафтные пожары. Исправить ситуации должны дожди, которые обещали синоптики. Так после дождей, прошедших в ночь на 23 августа, уже 13 районов Воронежской области перешли из пятого класса пожарной опасности в первый, когда её фактически нет.

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