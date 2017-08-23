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10:54 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец осужден на 8,5 лет лишения свободы за убийство 90-летней родственницы

Александровский городской суд рассмотрел уголовное дело 33-летнего жителя поселка Всеволодо-Вильва. Он признан виновным в убийстве пожилой женщины.

В конце прошлого года в полицию позвонил мужчина. Он сообщил, что пришел в дом к родственнице в поселке Всеволодо-Вильва и обнаружил ее без признаков жизни.

На месте полицейские увидели, что смерть женщины была насильственной: на голове были многочисленные кровоподтеки. Кроме того, по квартире были разбросаны вещи. Звонивший мужчина был опрошен.

В Следственном комитете по факту убийства возбудили уголовное дело.

«Сыщики и следователи в течение суток установили подозреваемого и задержали его. Им оказался мужчина, сообщивший об убийстве женщины в полицию», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

В день убийства прикамец был пьян. Он пришел к пожилой женщине, потому что ранее она давала ему в долг деньги. В этот раз пенсионерка отказала. Тогда мужчина уронил родственницу и жестоко избил. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась.

После убийца решил отвести от себя подозрения. Он навел беспорядок в квартире, чтобы создать впечатление об убийстве в целях хищения имущества. После позвонил в полицию и сказал, что нашел тело женщины случайно.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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