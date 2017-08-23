В соцсетях взламывали страницы белорусов и выманивали деньги

Источник: БЕЛТА

Неустановленные лица в 2017 году получили несанкционированный доступ к страницам в социальной сети «ВКонтакте». После этого, действуя от имени владельцев страниц, преступники направляли другим пользователям, в том числе друзьям, личные сообщения, просили предоставить реквизиты банковских платежных карточек.

«Эти просьбы направлялись под различными предлогами: оказания помощи при переводе денег, оплате услуг, получения выигрыша. При этом злоумышленники использовали стиль общения пользователей, к страницам которых был осуществлен несанкционированный доступ», — рассказали в Следственном комитете.

В дальнейшем при получении реквизитов и кодов доступа к счетам банковских платежных карточек преступники совершали несанкционированные операции. Деньги перечислялись на счета организаций, зарегистрированных за пределами Беларуси.

В Следственном комитете констатировали, что в стране наблюдается рост количества преступлений, которые становятся поводом для возбуждения уголовных дел по ст. 349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации) и ст. 212 (хищение путем использования компьютерной техники) Уголовного кодекса. В первом полугодии в сфере информационной безопасности возбуждено на 8,8% дел больше, чем за аналогичный период 2016 года. В производстве Московского (Минска) районного отдела Следственного комитета находятся несколько десятков уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных данными статьями.

В связи с этим специалисты рекомендуют интернет-пользователям, в особенности соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники», соблюдать некоторые меры предосторожности. Так, не стоит переходить по ссылкам, полученным в сообщениях от неизвестных, особенно если они содержат фото самих пользователей, их друзей, текстовые сообщения вроде «откуда здесь твое фото», «кликни и получи 50 лайков к фото».