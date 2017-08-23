В Нижнем Новгороде работник «ГАЗ» убил трех рабочих

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Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По версии следствия, 23 августа ранним утром на территории одного из предприятий города Нижнего Новгорода на почве ревности работник нанес ножевые ранения своей знакомой 1976 года рождения, а также еще двоим работникам завода: мужчинам 1966 и 1961 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались», — сообщили в ведомстве. Еще двое пострадавших мужчин с колото-резаными ранениями госпитализированы.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.