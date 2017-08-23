В Нижнем Новгороде работник «ГАЗ» убил трех рабочих
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Работник завода в Нижнем Новгороде убил свою знакомую, двух сотрудников предприятия и ранил еще двух мужчин.
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Работник завода в Нижнем Новгороде убил свою знакомую, двух сотрудников предприятия и ранил еще двух мужчин.
Об этом сообщили в
«По версии следствия, 23 августа ранним утром на территории одного из предприятий города Нижнего Новгорода на почве ревности работник нанес ножевые ранения своей знакомой 1976 года рождения, а также еще двоим работникам завода: мужчинам 1966 и 1961 годов рождения. От полученных ранений потерпевшие скончались», — сообщили в ведомстве. Еще двое пострадавших мужчин с
При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был ранен.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. На месте происшествия работает
Ранее ТАСС со ссылкой на