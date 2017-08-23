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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший с детьми в Уфе житель Азербайджана находится в столице

Мужчина уехал на ВАЗ 2114 и забрал сына и дочку.

Уфимка продолжает разыскивать мужа, который увез в неизвестном направлении двоих маленьких детей.

Напомним, что история началась еще в понедельник, 21 августа. Елена разместила в соцсетях информацию о том, что ее супруг увез в неизвестном направлении двух маленьких детей.

— 15 августа я подала на развод, а ночью в воскресенье он уехал на моей машине и детей забрал, — написала девушка.

А сегодня, 23 августа, стало известно, что мужчина до сих находится в Уфе, хотя ранее супруга предполагала, что он уехал на родину в Азербайджан.

— Мы проверяли по всем камерам, машина до сих пор остается в городе. Вот только даже если я и найду его, детей мне просто так забрать не получится — дети у нас общие. Но разве можно вот так уезжать без предупреждений? — возмущается молодая мама.

Если вы узнали этого человека или детей, пожалуйста, перезвоните Елене по телефону 8−987−104−24−34.

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