Пропавший с детьми в Уфе житель Азербайджана находится в столице
Мужчина уехал на ВАЗ 2114 и забрал сына и дочку.
Мужчина уехал на ВАЗ 2114 и забрал сына и дочку.
Уфимка продолжает разыскивать мужа, который увез в неизвестном направлении двоих маленьких детей.
Напомним, что история началась еще в понедельник, 21 августа. Елена разместила в соцсетях информацию о том, что ее супруг увез в неизвестном направлении двух маленьких детей.
— 15 августа я подала на развод, а ночью в воскресенье он уехал на моей машине и детей забрал, — написала девушка.
А сегодня, 23 августа, стало известно, что мужчина до сих находится в Уфе, хотя ранее супруга предполагала, что он уехал на родину в Азербайджан.
— Мы проверяли по всем камерам, машина до сих пор остается в городе. Вот только даже если я и найду его, детей мне просто так забрать не получится — дети у нас общие. Но разве можно вот так уезжать без предупреждений? — возмущается молодая мама.
Если вы узнали этого человека или детей, пожалуйста, перезвоните Елене по телефону 8−987−104−24−34.