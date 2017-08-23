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11:44 (мск), источник: Publika.md

Сотруднице Минпросвета и её сообщникам предъявили обвинение

Прокуроры выдвинули обвинение сотруднице Мипросвета и трем ее сообщникам, задержанным по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния.

Источник: Publika.md

Сегодня столичный суд рассмотрит запрос прокуроров об их предварительном аресте.

Чиновница и трое сотрудников Бюро переводов брали деньги за незаконную выдачу дипломов об образовании в Молдове и за рубежом. Прокуроры полагают, что за свои услуги они получали взятки от 50-ти до полутора тысяч евро.

Если задержанных признают виновными, им грозит до десяти лет тюрьмы.

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