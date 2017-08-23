Сотруднице Минпросвета и её сообщникам предъявили обвинение
Прокуроры выдвинули обвинение сотруднице Мипросвета и трем ее сообщникам, задержанным по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния.
Прокуроры выдвинули обвинение сотруднице Мипросвета и трем ее сообщникам, задержанным по подозрению в коррупции и извлечении выгоды из влияния.
Сегодня столичный суд рассмотрит запрос прокуроров об их предварительном аресте.
Чиновница и трое сотрудников Бюро переводов брали деньги за незаконную выдачу дипломов об образовании в Молдове и за рубежом. Прокуроры полагают, что за свои услуги они получали взятки от 50-ти до полутора тысяч евро.
Если задержанных признают виновными, им грозит до десяти лет тюрьмы.