5 миллионов тенге выплатит Kaspi Bank за информацию о талгарских грабителях

Источник: Tengrinews

«Kaspi Bank выплатит 5 000 000 тенге за важную информацию, которая позволит задержать преступников, совершивших 22 августа разбойное нападение на отделение банка в городе Талгар. Эту информацию можно сообщить Службе безопасности банка по телефону +7 747 388 29 34, — сообщила исполнительный директор департамента корпоративных коммуникаций Kaspi Bank Маржан Ельшибаева.

Также Маржан Ельшибаева сообщила, что Kaspi Bank не подтверждает информацию о том, что грабители унесли из кассы 60 миллионов тенге.

«Сумма гораздо меньше, какая именно сумма, мы не можем сказать в интересах следствия», — сказала Маржан Ельшибаева.

Разбойное нападение на отделение Kaspi Bank совершено утром 22 августа. Грабители в масках проникли в кассовое помещение через чердак, связали двух сотрудниц банка. Затем они забрали деньги и скрылись с места преступления с помощью веревочных лестниц. Все это преступники сделали за менее чем две минуты.

Позже Kaspi Bank в социальной сети выложил полную запись нападения на отделение с камер наблюдения.

«Безопасность наших клиентов и сотрудников — всегда наш приоритет. Никто не застрахован от подобных инцидентов. Самое главное — никто не пострадал. Мы сделаем дополнительные выводы для внутренних целей. И очень надеемся, что полиция сможет найти виновных, чтобы подобные инциденты больше ни с кем не повторялись», — сообщила исполнительный директор Kaspi Bank Маржан Ельшибаева.