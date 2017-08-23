Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Реально плохо": Буйнов рассказал о самочувствии Пугачевой
На самолете погибшего у Смоленска Качиньского найден след взрыва
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Агрессивный хардлайнер: как в США встретили нового посла РоссииС назначением Анатолия Антонова новым послом России в США в Вашингтоне начнется новая, более агрессивная глава российской дипломатии
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Брежнева в ретро-наряде восхитила Сеть декольте - СМИ
СМИ: Валерия в купальнике показала йогу у озера
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Эксперт сказал, почему США больше не заинтересованы в россиянах
Диверсанты СБУ не возвращаются из Крыма - эксперт
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11:07 (мск), источник: Tengrinews

5 миллионов тенге выплатит Kaspi Bank за информацию о талгарских грабителях

Kaspi Bank объявил о крупном вознаграждении за информацию о талгарских грабителях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Kaspi Bank выплатит 5 000 000 тенге за важную информацию, которая позволит задержать преступников, совершивших 22 августа разбойное нападение на отделение банка в городе Талгар. Эту информацию можно сообщить Службе безопасности банка по телефону +7 747 388 29 34, — сообщила исполнительный директор департамента корпоративных коммуникаций Kaspi Bank Маржан Ельшибаева.

Также Маржан Ельшибаева сообщила, что Kaspi Bank не подтверждает информацию о том, что грабители унесли из кассы 60 миллионов тенге.

«Сумма гораздо меньше, какая именно сумма, мы не можем сказать в интересах следствия», — сказала Маржан Ельшибаева.

Разбойное нападение на отделение Kaspi Bank совершено утром 22 августа. Грабители в масках проникли в кассовое помещение через чердак, связали двух сотрудниц банка. Затем они забрали деньги и скрылись с места преступления с помощью веревочных лестниц. Все это преступники сделали за менее чем две минуты.

Позже Kaspi Bank в социальной сети выложил полную запись нападения на отделение с камер наблюдения.

«Безопасность наших клиентов и сотрудников — всегда наш приоритет. Никто не застрахован от подобных инцидентов. Самое главное — никто не пострадал. Мы сделаем дополнительные выводы для внутренних целей. И очень надеемся, что полиция сможет найти виновных, чтобы подобные инциденты больше ни с кем не повторялись», — сообщила исполнительный директор Kaspi Bank Маржан Ельшибаева.

На место прибыли оперативно-следственная группа Талгарского УВД и сотрудники ДВД Алматинской области. Сумма ущерба уточняется. Очевидцы рассказали о ситуации после ограбления отделения Kaspi Bank в Талгаре.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
&quot;У нарушителей нет шансов&quot;. Как полицейские вычисляют &quot;левые&quot; номера
Следствие попросило отправить Серебренникова под домашний арест
СМИ: причиной пожара в Ростове-на-Дону стали умышленные поджоги
Роспотребнадзор рассказал, какой должна быть школьная форма
Названа главная статья расходов российских туристов в Турции
В США рассказали, сколько у россиян неучтенных средств в офшорах
МВД выплатит награду за данные об убийце Андрея Драчева
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Спорт
Неуверенный в себе «Спартак». Рейтинг тура Какой след оставил в истории седьмой тур российской футбольной премьер-лиги
Авто
Когда «Жигули» могут быть крутыми (красивые фото) 19-го августа на территории Национального Конного Парка «Русь», что всего в 15 км от Москвы, состоялся второй Всероссийский Фестиваль Жигулей!
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Величайшие комедии всех времен по версии критиков 253 кинокритика из 52 стран мира по просьбе «Би-би-си» назвали самый смешной фильм всех времен. По результатам опроса был составлен список из 100 величайших комедий, а «Кино Mail.Ru» публикует десятку лидеров этого рейтинга
Недвижимость
Россияне скупают жилье в Крыму
Известного шансонье обвинили в мошенничестве с жильем
Военным разрешили изымать земли у граждан
За неучтенные дома придется платить двойной налог
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
Максим Фадеев впервые рассказал о родах Юлии Савичевой У певицы родилась дочка.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь