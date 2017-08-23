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11:07 (мск), источник: РИА Новости

Источник назвал причину вынужденной посадки Ми-8 под Иркутском

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Иркут» в Черемховском районе Иркутской области, по предварительным данным, стала неисправность гидравлической системы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

«Предварительная причина авиаинцидента — неисправность гидравлической системы», — сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно и экипаж в результате ЧП не пострадали.

Ранее представитель пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области сообщил РИА Новости, что «вертолет, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку в Черемховском районе, все живы, никто из находившихся на борту в госпитализации не нуждается».

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧП, Ми-8 приземлился в 26 километрах юго-западнее населенного пункта Новостройка. На борту воздушного судна авиакомпания «Иркут» находились три члена экипажа. Разрушений на земле нет.

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