Источник назвал причину вынужденной посадки Ми-8 под Иркутском

Источник: РИА Новости

«Предварительная причина авиаинцидента — неисправность гидравлической системы», — сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно и экипаж в результате ЧП не пострадали.

Ранее представитель пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области сообщил РИА Новости, что «вертолет, на борту которого находились три человека, совершил жесткую посадку в Черемховском районе, все живы, никто из находившихся на борту в госпитализации не нуждается».