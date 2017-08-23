Севший в Иркутской области Ми-8 продолжит полет к месту назначения

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, совершивший в среду вынужденную посадку в Черемховском районе Иркутской области, продолжит полет к месту назначения. Помощь медиков или спасателей экипажу не требуется, сообщили ТАСС в пресс-службе Иркутского авиазавода (филиал корпорации «Иркут»), которому принадлежит вертолет.

Читайте также Источник назвал причину вынужденной посадки Ми-8 под Иркутском

«Вертолет, относящийся к парку спасательной техники “Иркута”, совершал сегодня тренировочный полет. Экипаж не был уверен, что оборудование воздушного судна ведет себя штатно, поэтому они приняли решение совершить посадку», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, во время стоянки пилоты проверили все системы, они оказались исправными, поэтому было принято решение о продолжении полета.

«Какая-либо помощь медиков или спасателей в данном случае не требуется», — уточнили на авиазаводе.