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12:24 (мск), источник: ТАСС

Севший в Иркутской области Ми-8 продолжит полет к месту назначения

Во время стоянки пилоты проверили все системы, они оказались исправными.

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, совершивший в среду вынужденную посадку в Черемховском районе Иркутской области, продолжит полет к месту назначения. Помощь медиков или спасателей экипажу не требуется, сообщили ТАСС в пресс-службе Иркутского авиазавода (филиал корпорации «Иркут»), которому принадлежит вертолет.

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«Вертолет, относящийся к парку спасательной техники “Иркута”, совершал сегодня тренировочный полет. Экипаж не был уверен, что оборудование воздушного судна ведет себя штатно, поэтому они приняли решение совершить посадку», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, во время стоянки пилоты проверили все системы, они оказались исправными, поэтому было принято решение о продолжении полета.

«Какая-либо помощь медиков или спасателей в данном случае не требуется», — уточнили на авиазаводе.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС ранее сообщили об аварийной посадке вертолета Ми-8, на борту которого находились три человека, в 100 км от города Черемхово. На место были направлены спасатели. В пресс-службе областного минздрава сказали, что никто из них не пострадал.

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