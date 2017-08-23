Севший в Иркутской области Ми-8 продолжит полет к месту назначения
Во время стоянки пилоты проверили все системы, они оказались исправными.
Во время стоянки пилоты проверили все системы, они оказались исправными.
ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, совершивший в среду вынужденную посадку в Черемховском районе Иркутской области, продолжит полет к месту назначения. Помощь медиков или спасателей экипажу не требуется, сообщили ТАСС в
«Вертолет, относящийся к парку спасательной техники “Иркута”, совершал сегодня тренировочный полет. Экипаж не был уверен, что оборудование воздушного судна ведет себя штатно, поэтому они приняли решение совершить посадку», — сказал представитель
По его словам, во время стоянки пилоты проверили все системы, они оказались исправными, поэтому было принято решение о продолжении полета.
«Какая-либо помощь медиков или спасателей в данном случае не требуется», — уточнили на авиазаводе.
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