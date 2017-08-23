В регионе четыре человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области, на данный момент за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2987 человек, в том числе 1003 человека — дети до 14 лет. Обращения зарегистрированы в 35 административных территориях Волгоградской области.

Акарицидные обработки проведены на территории площадью 1529,12 га. В санитарном ведомстве напомнили, что на территории области функционируют природные очаги инфекций, передающихся иксодовыми клещами — это Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз, лихорадка Ку. Заражение данными инфекциями происходит при присасывании клещей или их раздавливании при снятии незащищенными руками.