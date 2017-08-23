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11:46 (мск), источник: РИАЦ

В регионе четыре человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой

Среди пострадавших три человека — жители Котельниковского района, один — Суровикинского района. Во всех случаях заражение произошло результате присасывания клеща.

По данным Роспотребнадзора по Волгоградской области, на данный момент за медицинской помощью по поводу укусов клещами обратилось 2987 человек, в том числе 1003 человека — дети до 14 лет. Обращения зарегистрированы в 35 административных территориях Волгоградской области.

Акарицидные обработки проведены на территории площадью 1529,12 га. В санитарном ведомстве напомнили, что на территории области функционируют природные очаги инфекций, передающихся иксодовыми клещами — это Крымская геморрагическая лихорадка, туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз, лихорадка Ку. Заражение данными инфекциями происходит при присасывании клещей или их раздавливании при снятии незащищенными руками.

Необходимо помнить, что основной причиной тяжелого течения заболевания и летальных исходов от КГЛ является позднее обращение пострадавших за медицинской помощью и самолечение.

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