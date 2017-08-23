Волгоградец на машине провалился в ливнёвку на парковке ТРЦ

Во время парковки он на автомобиле ВАЗ-2115 наехал на ливнёвку, которая оказалась открытой, и нырнул в образовавшуюся яму всем колесом.

Как выяснилось, он давно обращал внимание на некачественные ливнёвки возле ТРЦ, но чтобы она осталась открытой, представить не мог. Теперь всем автомобилистам стоит быть бдительнее и объезжать на этой парковке ливнёвок и люков.