Волгоградец на машине провалился в ливнёвку на парковке ТРЦ
В неприятную ситуацию попал волгоградец, приехавший накануне вечером в ТРЦ «Комсомолл».
В неприятную ситуацию попал волгоградец, приехавший накануне вечером в ТРЦ «Комсомолл».
Во время парковки он на автомобиле ВАЗ-2115 наехал на ливнёвку, которая оказалась открытой, и нырнул в образовавшуюся яму всем колесом.
Как выяснилось, он давно обращал внимание на некачественные ливнёвки возле ТРЦ, но чтобы она осталась открытой, представить не мог. Теперь всем автомобилистам стоит быть бдительнее и объезжать на этой парковке ливнёвок и люков.