Массовое убийство в Нижнем Новгороде произошло на почве ревности

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, на почве ревности работник предприятия нанес ножевые ранения своей знакомой и еще двоим сотрудникам предприятия. От полученных ранений пострадавшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с колото-резаными ранениями тела госпитализированы в городскую больницу.

При задержании нападавший оказал сопротивление сотрудникам полиции и был ранен, он также доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Пресс-служба ведомства сообщает, что это произошло «на одном из предприятий в Нижнем Новгороде».

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов регионального СК России. Проводится комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.