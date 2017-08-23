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12:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Массовое убийство в Нижнем Новгороде произошло на почве ревности

В Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту убийства троих человек по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, на почве ревности работник предприятия нанес ножевые ранения своей знакомой и еще двоим сотрудникам предприятия. От полученных ранений пострадавшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с колото-резаными ранениями тела госпитализированы в городскую больницу.

При задержании нападавший оказал сопротивление сотрудникам полиции и был ранен, он также доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Пресс-служба ведомства сообщает, что это произошло «на одном из предприятий в Нижнем Новгороде».

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов регионального СК России. Проводится комплекс действий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент произошел на Горьковском автозаводе утром 23 августа. Сотрудники предприятия делились версиями о причине происшествия в социальных сетях.

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