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12:25 (мск), источник: Югополис

На Кубани неизвестный мужчина попал под поезд

В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования.

Источник: Югополис

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят доследственную проверку по факту гибели неизвестного мужчины под колесами поезда на 1871 км перегона станций «Туапсе-Греческий» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 23 августа примерно в 1 час 15 минут пассажирским поездом № 741 сообщением «Иркутск-Адлер» был смертельно травмирован мужчина, личность которого устанавливается. Со слов локомотивной бригады, неизвестный сидел на железнодорожных путях, на подачу звуковых и световых сигналов не реагировал. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису» пресс-служба ЮСУТ СК РФ.

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