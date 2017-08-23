На Кубани неизвестный мужчина попал под поезд

Источник: Югополис

Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят доследственную проверку по факту гибели неизвестного мужчины под колесами поезда на 1871 км перегона станций «Туапсе-Греческий» Северо-Кавказской железной дороги.

По версии следствия, 23 августа примерно в 1 час 15 минут пассажирским поездом № 741 сообщением «Иркутск-Адлер» был смертельно травмирован мужчина, личность которого устанавливается. Со слов локомотивной бригады, неизвестный сидел на железнодорожных путях, на подачу звуковых и световых сигналов не реагировал. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния наезда избежать не удалось.