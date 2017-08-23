На Кубани неизвестный мужчина попал под поезд
В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования.
В Краснодарском крае проводится доследственная проверка по факту смертельного железнодорожного травмирования.
Следственные органы Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводят доследственную проверку по факту гибели неизвестного мужчины под колесами поезда на 1871 км перегона станций «Туапсе-Греческий»
По версии следствия, 23 августа примерно в 1 час 15 минут пассажирским поездом № 741 сообщением «Иркутск-Адлер» был смертельно травмирован мужчина, личность которого устанавливается. Со слов локомотивной бригады, неизвестный сидел на железнодорожных путях, на подачу звуковых и световых сигналов не реагировал. Машинисту пришлось применить экстренное торможение, но
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошена локомотивная бригада. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление личности пострадавшего и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису»