В Чапаевске 13-летняя девочка погибла под колесами тепловоза

Во вторник, 22 августа, днем, в районе Чапаевска тепловоз насмерть сбил 13-летнюю девочку, сообщает 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева.

Погибшая девочка шла в компании подруги и двух друзей по железнодорожным путям на речку. По дороге ребята увлеклись игрой, бегали по путям и не отреагировали на сигналы двигавшегося тепловоза.

Машинист применил экстренное торможение. В последний момент трое детей отбежали в сторону, а их подруга не успела. Сбитая тепловозом девочка получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи».