В Чапаевске 13-летняя девочка погибла под колесами тепловоза
Сбитая тепловозом девочка скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
Сбитая тепловозом девочка скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
Во вторник, 22 августа, днем, в районе Чапаевска тепловоз насмерть сбил 13-летнюю девочку, сообщает 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева.
Погибшая девочка шла в компании подруги и двух друзей по железнодорожным путям на речку. По дороге ребята увлеклись игрой, бегали по путям и не отреагировали на сигналы двигавшегося тепловоза.
Машинист применил экстренное торможение. В последний момент трое детей отбежали в сторону, а их подруга не успела. Сбитая тепловозом девочка получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи».
В настоящее время по факту гибели ребёнка на железной дороге проводят проверку. Ее ход контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.