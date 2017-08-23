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13:41 (мск), источник: АиФ Самара

В Чапаевске 13-летняя девочка погибла под колесами тепловоза

Сбитая тепловозом девочка скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Во вторник, 22 августа, днем, в районе Чапаевска тепловоз насмерть сбил 13-летнюю девочку, сообщает 63.ru со ссылкой на помощника Куйбышевского транспортного прокурора Таулана Чепкенчиева.

Погибшая девочка шла в компании подруги и двух друзей по железнодорожным путям на речку. По дороге ребята увлеклись игрой, бегали по путям и не отреагировали на сигналы двигавшегося тепловоза.

Машинист применил экстренное торможение. В последний момент трое детей отбежали в сторону, а их подруга не успела. Сбитая тепловозом девочка получила тяжелые травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда бригады «скорой помощи».

В настоящее время по факту гибели ребёнка на железной дороге проводят проверку. Ее ход контролирует Куйбышевская транспортная прокуратура.

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