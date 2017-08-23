В Беларуси ищут пропавшую 14-летнюю школьницу из России
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Сотрудники милиции Витебской области и волонтеры ведут поиск 14-летней россиянки Елены Мерненко, которая пропала без вести около 2 недель назад, сообщил
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Сотрудники милиции Витебской области и волонтеры ведут поиск 14-летней россиянки Елены Мерненко, которая пропала без вести около 2 недель назад, сообщил
Девочка проживает в России в Воркуте (Россия), в августе этого года она приехала в Браслав к родственникам погостить на каникулах.
Как сообщили Sputnik в ПСО «Ангел», 9 августа примерно в 14:00 девушка ушла на прогулку и не вернулась.
Приметы школьницы: рост 165−170 сантиметров, она нормального телосложения, глаза — зеленые, волосы рыжие, особая примета — шрам на правой щеке.
Она была одета в белый топ, джинсовые шорты, джинсовые кеды, на ней была синяя джинсовая рубашка с надписью на спине, рассказали волонтеры.
Они просят всех, кто владеет информацией о пропавшей, позвонить по телефонам в «Ангел»: 7773 (единый номер),