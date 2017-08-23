В Беларуси ищут пропавшую 14-летнюю школьницу из России

Источник: Sputnik.by

Девочка проживает в России в Воркуте (Россия), в августе этого года она приехала в Браслав к родственникам погостить на каникулах.

Как сообщили Sputnik в ПСО «Ангел», 9 августа примерно в 14:00 девушка ушла на прогулку и не вернулась.

Приметы школьницы: рост 165−170 сантиметров, она нормального телосложения, глаза — зеленые, волосы рыжие, особая примета — шрам на правой щеке.

Она была одета в белый топ, джинсовые шорты, джинсовые кеды, на ней была синяя джинсовая рубашка с надписью на спине, рассказали волонтеры.