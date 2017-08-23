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12:05 (мск), источник: Sputnik.by

В Беларуси ищут пропавшую 14-летнюю школьницу из России

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Сотрудники милиции Витебской области и волонтеры ведут поиск 14-летней россиянки Елены Мерненко, которая пропала без вести около 2 недель назад, сообщил Поисково-спасательный отряд «Ангел».

Источник: Sputnik.by

Девочка проживает в России в Воркуте (Россия), в августе этого года она приехала в Браслав к родственникам погостить на каникулах.

Как сообщили Sputnik в ПСО «Ангел», 9 августа примерно в 14:00 девушка ушла на прогулку и не вернулась.

Приметы школьницы: рост 165−170 сантиметров, она нормального телосложения, глаза — зеленые, волосы рыжие, особая примета — шрам на правой щеке.

Она была одета в белый топ, джинсовые шорты, джинсовые кеды, на ней была синяя джинсовая рубашка с надписью на спине, рассказали волонтеры.

Они просят всех, кто владеет информацией о пропавшей, позвонить по телефонам в «Ангел»: 7773 (единый номер), 8 (033) 666−68−56, 8 (033) 666−60−33 или в милицию 102.

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